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Corona virüs sonrası Alibaba harekete geçti

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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve yayılma hızıyla tüm dünyayı endişeye sürükleyen koronavirüs için çalışmalar sürüyor.

Bu zamana kadar birçok insan virüs nedeniyle hayatını kaybetmişken, Çin dışındaki ülkeler de farklı tedbirler almaya başladı. Şirketler bazında da çalışmalar var. Son olarak, Alibaba koronavirüs için Küresel Doğrudan Tedarik Platformu isimli yeni bir platform oluşturdu.

"Küresel Doğrudan Tedarik Platformu" kuruldu

Alibaba Group yaptığı açıklamada, Çin’de koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için harekete geçtiğini duyurdu. Bunun için her büyüklükteki medikal ürün tedarikçisi ile Çin’deki sağlık personelini buluşturacak “Küresel Doğrudan Tedarik Platformu” kuruldu.

Oluşturulan platform, 142.8 milyon dolar büyüklüğündeki bir fonun verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak. Salgından etkilenen şehirlerdeki sağlık personeli için gerekli medikal ürünlerin tedariği bu platformdan sağlanacak. 

Platform, hem büyük toptancılar hem de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) ile bir köprü görevi görecek.

Ürünlerin modeli ve miktarı bu platformdan paylaşılacak

Hastanelerden ve yerel yönetimlerden toplanan bilgilerle ihtiyaç duyulan maske, koruyucu elbise, koruyucu gözlük ve tıbbi eldiven gibi medikal ürünlerin özellikleri, modeli ve miktarı bu platformda paylaşılacak. 

Tedarikçiler ise teklif etmek istedikleri ürünler ile ilgili bilgileri paylaşacaklar. Tedarikçi bilgilerinin onaylanamsının ardından ürünlerin uygunluğu tespit edilecek ve tedarik süreci başlayacak.

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