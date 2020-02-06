HABER /  POLİTİKA
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Kılıçdaroğlu İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi

Anadolu Ajansı
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. 

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İdlib bölgesinde şehit düşen, Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem ve İstihkam Onbaşı Uğur Kurt’un aileleri ile telefonda görüşerek, başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan Suriye'ye süre verdi İdlib sınırına askeri sevkiyat görüntülendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
RTÜK Türkiye'yi 'sömürgeci' ilan Fatih Portakal için FOX'a ceza kesti
Van'daki çığ faciasında yürek yakan o karenin hikayesini fotoğrafı çeken muhabir anlattı
Tottenham'dan Uğurcan Çakır için dudak uçuklatan rakam
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP'ye çok sert tepki o eli kırarız
Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan'ın İlker Başbuğ çağrısı için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen: Kural hatası yok tekrar edilmeyecek
Galatasaray’dan harcama limiti açıklaması
2022 maaşları şubat ayı ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
BDDK açıkladı: Vatandaşlar hücum etti
Koronavirüs için ilaç bulundu mu AIDS hastalığıyla ilgisi ne?
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor
Yorumlar