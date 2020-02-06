İstanbul'a kar saat kaçta geliyor? Meteorolojinin saatlik hava durumu

İSTANBUL için beklenen kar yağışı gece saat 24.00'dgn itibaren başlayacak. Meteorolojinin sitesinde yayınlanan saatlik hava durumu tahminine bakın...

Meteorolojiden yoğun kar yağışı için arka arkaya 3 son dakika duyurusu geldi. İlk duyuru Marmara ve Batı Karadeniz için, ikinci duyuru Orta ve Doğu Karadeniz, üçüncü duyuru ise Doğu Anadolu için oldu. Meteorolojinin geçtiği uyarıların tamamında çok yoğun kar yağışının görüleceği haber veriliyor.

İstanbul kar yağışı saatlik hava durumu: Bu sene kara hasret kalan İstanbul'da sulu kar yağışı etkili oluyor. Bu yağış gece yarasından itibaren yerini etkili bir kar yağışına bırakacak. Cuma ve cumartesi günü yoğun kar yağışı etkili olacak ve pazar gününe kadar devam edecek. İstanbul Valiliği cuma günü için okulların tatil edilmesi konusunda ilerleyen saatlerde duruma göre bir karar alabilir.

Yarım metre kar beklenen iller : Meteoroloji Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen kar yağışının cuma günü akşam saatlerinde yoğun olarak etkili olacağını duyurdu. Bu kar yağışı pazar günü sabah saatlerine kadar aralıksız olarak sürecek ve yer yer yarım metreye yakın kar birikintisi bırakacak. Meteorolojinin 20 ile 50 santim arasında kar beklendiğini duyurduğu iller şunlar: Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu

Bu gece başlıyor 20 santimi aşacak : Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için de bir son dakika uyarısı yayınladı. Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak illerinde bu gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili olacak. Bu kar yağışının 20 santimi aşan bir örtü bırakması bekleniyor. Bu iller için çığ alarmı da verildi. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışı devam edecek.