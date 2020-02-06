Yarım metre kar yağacak! Meteoroloji duyurdu cuma günü felç edecek

Bu gece başlıyor 20 santimi aşacak : Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için de bir son dakika uyarısı yayınladı. Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak illerinde bu gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili olacak. Bu kar yağışının 20 santimi aşan bir örtü bırakması bekleniyor. Bu iller için çığ alarmı da verildi. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışı devam edecek.