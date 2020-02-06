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Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya hediye araba

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Georgina Rodriguez, dün 35. yaşına giren hayat arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya araba hediye etti.

Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, dün 35. yaşını kutladı.

Araba hediye etti
Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Uzun süredir Portekizli yıldızla beraber olan Georgina Rodriguez, sevgilisine araba hediye etti. Rodriguez, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.



''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Öte yandan 5 Şubat'ta 35. yaşını kutlayan Cristiano Ronaldo ülkesinde verdiği röportajda çocukluk anılarından söz etti. Canal 11'e konuşan Cristiano Ronaldo kariyerinin beklemediği bir noktaya geldiğini belirterek, ''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum. Oynadığım kulüpler ve kazandığım başarılar aklımın ucundan bile geçmiyordu'' dedi.

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