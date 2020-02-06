Dev kulüp Vedat Muriç’i transfer listesine aldı!

İngiliz kulüplerinin listesinde olan Fenerbahçeli Vedat Muriç’i Monaco listesine aldı.

Fenerbahçe’de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen ve birçok Avrupa takımını peşinden sürükleyen Vedat Muriç'e yeni bir talip daha çıktı. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco’nun Muriç’i gündemine aldığı belirtildi.

Monaco Vedat'ı listeye aldı

Şu anda Monaco’da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani’nin İngiltere’ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani’yi kadrosunda kiralık oynayan Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forvetli listesine aldığı aktarıldı.

Sezon sonuna kadar izlenecek

Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco’nun Vedat Muriç’i sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi.

13 gol attı ve 5 asist yaptı

25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe’de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.