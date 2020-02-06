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Türkiye genelinde 329 okul servis aracı trafikten men edildi

Anadolu Ajansı
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Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yapılan denetimlerde, 329 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 2 bin 422 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarı döneminin başlamasıyla velilerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde 3-4-5 Şubat'ta okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 

Uygulamalarda, 42 bin 620 araç/sürücü denetlendi, 558 sürücünün 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı belirlendi, 329 araç trafikten men edildi,

4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 2 bin 422 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

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