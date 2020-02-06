HABER /  FENERBAHÇE
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor

ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i gündemine aldı. Ünlü ekibin bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı iddialar arasında.

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen Vedat Muriç'e yeni bir talip daha çıktı. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco'nun Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Şu anda Monaco'da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani'nin İngiltere'ye dönmek istediği biliniyor.

Muriç bu sezon 13 gol attı 5 asist yaptı
Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco'nun Muriç'i sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi. 25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den sert uyarı: Bedeli ağır olur
Ozan Kabak kendi sahasında topu kaptı takımı coşturdu
Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi
İmamoğlu'ndan 6 ayda 3'üncü atama
AP'de Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazaları yüzde 22,4 azaldı
Vali Yerlikaya'dan kazayla ilgili açıklama
Libya için kritik tarih 26 şubat
Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı
Van'da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
Göbeklitepe nerede hangi ilde Göbeklitepe hikayesi duyan şok oluyor
Yorumlar