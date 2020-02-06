Monaco, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i gündemine aldı. Ünlü ekibin bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı iddialar arasında.

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen Vedat Muriç'e yeni bir talip daha çıktı. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco'nun Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Şu anda Monaco'da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani'nin İngiltere'ye dönmek istediği biliniyor.

Muriç bu sezon 13 gol attı 5 asist yaptı

Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco'nun Muriç'i sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi. 25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.