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İmamoğlu'ndan 6 ayda 3'üncü atama

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı'na 6 ay içinde 3'üncü kez atama yapıldı.

 İmamoğlu’nun Daireye atadığı ilk Başkan Taylan Engin 3,5 ay, ikinci Daire Başkanı Mustafa Gürsoy ise 2 ay görevde kalırken, boşta kalan göreve atanan son isim Utku Cihan oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı'na 6 ayda 3'üncü kez atama yaptı.

İmamoğlu göreve geldikten sonra Ulaşım Daire Başkanlığı'na, ilk olarak Taylan Engin getirildi. Temmuz ayı sonunda göreve gelen Engin, 15 Kasım'da görevden alındı. Ardından 6 Aralık'ta Ulaşım Daire Başkanlığı'na, Doç. Dr. Mustafa Gürsoy getirildi. 2 ay görevde kalan Gürsoy, ocak ayı sonu itibarıyla geçerli olmak üzere istifa etti. Bunun üzerine İstanbul’un en önemli konularından ulaşım için Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı göreve Utku Cihan'ı getirdi.  İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden transfer edilen Utku Cihan, İBB'de Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyordu. İBB yetkilileri Cihan'ın Daire Başkanlığı'na vekaleten atandığını belirtti.

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