Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin, Pegasus Hava Yolları pilotları ile iletişim sağlayarak durumlarını öğrenmek adına yaptığı anonslar frekansta yankılandı. Kule görevlisinin ve diğer pilotların anonslarına, Pegasus pilotları yaralı olduğu için yanıt veremedi.

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Uçak saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistte tutanamayarak yola savruldu.

Kazadan hemen sonra Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki kadın hava trafik kontrolörünün, pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı.Kontrolör saat 18:21'de pilota ulaşmak için sefer çağrı adı ile art arda anons yapmaya başladı.

5 kez anons yapıldı, cevap gelmedi

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörleri 5 kez, seferin çağrı adı ile pilota ulaşmaya çalıştı. Kokpit ekibi yaralı olduğu için yapılan anonslara cevap veremedi.

İşte o anonslar

O anonslar şöyle:

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule:87R Gökçen?

Kule:Kunuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule:Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu:87R, sizi arıyor efendim Gökçen

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Pilotların tedavisi devam ediyor

Pistten çıkan uçakta hafif yaralanan kaptan pilot M.A'nın Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü,diğer pilot F.P.'nin ise durumunun ağır olduğu ve Şişli'deki Amerikan Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi.

Pilotların kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek

Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.

Ne olmuştu?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistte duramayarak, pist sonunda 30 metreden toprak zemine düştü. 183 kişinin bulunduğu uçak üçe bölündü ve ardından yangın çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi.