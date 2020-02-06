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Ozan Kabak kendi sahasında topu kaptı takımı coşturdu

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Almanya'da top koşturan milli oyuncumuz Ozan Kabak fırtına gibi esmeye devam ediyor. Milli futbolcumuzun görüntüsü takımının resmi hesabından paylaşıldı ve büyük övgüler aldı.

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli yıldızımız Ozan Kabak, Hertha Berlin maçında kendi sahasında kaptığı topla deparlı şekilde rakip yarı alana kadar sürdüğü topla taraftarından büyük alkış aldı.

Kulübün resmi twitter hesabı "Ozan Kabak nasıl makine gibi koşuyor ama?" şeklinde bu pozisyonu paylaştı.

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