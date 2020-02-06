HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

AP'de Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu

Anadolu Ajansı
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında Brüksel savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) paylaştığı suç duyurusunda; ırkçı Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna ilişkin gerekli soruşturmanın başlatılması talep edilerek, bunun Belçika'daki 'Irkçılıkla Mücadele Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'nın 14. maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusunda; mahkeme tarafından ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin diğer yasaların ihlalinin tespit edilmesi istenerek 'soruşturma neticesinde işlendiğine kanaat getirilecek diğer bütün suçlarla ilgili tespitlerin yapılması gerektiği' kaydedildi.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan suç duyurusunda, yasal soruşturmanın yürütülmesi ve gereğinin yapılması istendi.

Yunan Milletvekili Lagos, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk bayrağını yırtmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen: Kural hatası yok tekrar edilmeyecek
Şırınga çikolatadan ölümde karar çıktı! Okul müdürü ve yöneticiler görevden alındı
Fatih Portakal'ın skandal sözleri için RTÜK FOX'a ceza kesti
Van'daki çığ faciasında yürek yakan o karenin hikayesini fotoğrafı çeken muhabir anlattı
Tottenham'dan Uğurcan Çakır için dudak uçuklatan rakam
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP'ye çok sert tepki o eli kırarız
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü yatay tamamladı
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya hediye araba
Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi muayenehanede yakalandı
Dev kulüp Vedat Muriç’i transfer listesine aldı!
2022 maaşları şubat ayı ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
Yorumlar