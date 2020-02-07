Akdeniz yine sallandı! 4.5 şiddetinde deprem
AFAD, saat 06.11'de Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.
Aynı bölgede 2 deprem daha
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğin, 10.3 olarak açıkladı.
KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.
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