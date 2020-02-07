İstanbul'da okullar bugün tatil mi İstanbul Valiliği 7 Şubat kar tatili açıklaması

Bugün İstanbul'da okullar tatil mi, İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı araştırmaları veli ve öğrencilerin gündeminde. Meteoroloji İstanbul hava durumu için kar alarmı verdi buz ve dona karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı gece yarısı yüksek kesimlerde yer yer etkili olacak. Peki İstanbul'da kar tatili olur mu gözler İstanbul valiliği açıklamasında.