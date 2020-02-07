İstanbul'da okullar bugün tatil mi İstanbul Valiliği 7 Şubat kar tatili açıklaması
Meteoroloji İstanbul hava durumu için alarm verdi, kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yer yer etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisi ile don ve buzlanmaya karşı İstanbul Valiliği uyarı yaptı. Peki İstanbul'da okullar bugün yani 7 Şubat cuma günü tatil mi gözler İstanbul Valiliği kar tatili açıklamasında
Bugün İstanbul'da okullar tatil mi, İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı araştırmaları veli ve öğrencilerin gündeminde. Meteoroloji İstanbul hava durumu için kar alarmı verdi buz ve dona karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışı gece yarısı yüksek kesimlerde yer yer etkili olacak. Peki İstanbul'da kar tatili olur mu gözler İstanbul valiliği açıklamasında.
İstanbul Valiliği’nden henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı ve yarın eğitime devam edilecek. Kar yağışının ulaşımı etkileyecek boyutlara gelmesi durumunda valilikten açıklama yapılabilir.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.
Söz konusu değerlendirmelerde şu bilgilere yer verildi:
"Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir."