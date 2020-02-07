Baba liseli kızı Şeyma Yıldız'ı öldürüp yol kenarına attı sebebi korkunç

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Polise teslim olan babası H. Yıldız, kızını 'erkek arkadaşı olduğu için' kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Erkek arkadaşı var' diye öldürdüm...





Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.