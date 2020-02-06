Kıyamet mi kopacak 2020'de Güneş Batı'dan doğacak alameti çıkıyor
2020'nin başlaması ile birlikte afetler de ard arda gelmeye başladı. Dünyayı sallayan depremlerin ardından bir felaket haberi de bilim adamlarından geldi. Bilim adamlarının Dünyanın kuzey manyetik kutbunun hızla yer değiştirdiğini açıklaması sosyal medyanın da konusu oldu. Kıyamet mi kopacak twitter'da TT oldu yorum yağdı.
2020 yılı dünyanın her yerinde felaketlerle başladı. Dünyayı saran virüsün, sallayan depremlerin ardından korkutan bir açıklama da bilim adamlarından geldi. Bilim adamları Dünyanın kuzey manyetik kutbunun, Kanada'dan ve Sibirya'ya doğru çok hızlı bir şekilde kaydığı ve bu kaymanın çok ciddi endişe verdiğini açıkladı.
Bilim adamlarının korkutan açıklamasına göre Manyetik kutup yer değiştirdiğinde kuzey, güney olacak; doğu ise batı olacak. En son 780 bin yıl önce gerçekleşen kutup değiştirme olayı Peygamber Efendimiz'in (SAV) bahsettiği kıyametin son büyük alametinden Güneş'in Batı'dan doğacağı hadisini akıllara getirdi.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyada kıyamet mi kopacak başlığı açıldı ve binlerce yoru yağdı. Bilim adamlarının açıklamasına göre
Bu endişe verici açıklamanın ardından sosyal medyada Kıyamet mi kopacak başlığı açıldı ve kısa sürede bu başlığa yorum yağdı TT oldu.
Manyetik kutup noktalarının yüz binlerce yıl sonra tekrar yer değiştirme ihtimalinin hız kazanması, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in "Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez." hadisini hatırlattı.