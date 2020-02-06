Kıyamet mi kopacak 2020'de Güneş Batı'dan doğacak alameti çıkıyor

2020 yılı dünyanın her yerinde felaketlerle başladı. Dünyayı saran virüsün, sallayan depremlerin ardından korkutan bir açıklama da bilim adamlarından geldi. Bilim adamları Dünyanın kuzey manyetik kutbunun, Kanada'dan ve Sibirya'ya doğru çok hızlı bir şekilde kaydığı ve bu kaymanın çok ciddi endişe verdiğini açıkladı.