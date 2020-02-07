Koronavirüs can almaya devam ediyor! Salgını nedeniyle ölümler 618'e yükseldi

ÇİN'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 618'e çıktığı ve toplam vaka sayısının 22 bin 100'e yükseldiği açıklandı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son veriler yayınlandı.

Virüse bağlı ölümler 618'e ulaştı

Hubey eyaleti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, virüse bağlı ölümlerin 618'e ulaştığı, 1.501'i Vuhan kentide olmak üzere eyalette 2.447 yeni vaka tespit edildiği bilgisi verildi.

Böylece toplam vaka sayısı 22.112'e ulaştı. Yetkililere göre, eyalette ölüm tehlikesi bulunan 560 vaka bulunuyor.

Yetkililer, ayrıca 15.804 hastanın halihazırda hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.