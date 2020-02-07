HABER /  POLİTİKA
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

CHP boykotuna katılan ilk isim Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararına ilk uyan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, Ahmet Hakan'la programını iptal etti.

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı almasının ardından kanaldaki programını iptal eden ilk isim İstanbul Büyşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu 12 Şubat’ta Ahmet Hakan ile yapacağı Tarafsız Bölge programını parti kararı sonrası iptal etti.

Toplantı sürerken CHP'ye çıkarma

MYK toplantısındaki görüşmelerin basına boykot kararı olarak yansıması üzerine dün CHP Genel Merkezi'ne CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova ve Hürriyet Gazetesi Temsilcisi Hande Fırat bir ziyaret gerçekleşti.

2 saat görüştüler ama...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp, Demirören Medya Grubu yöneticileri ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özkan ve Konuralp, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bilgilendirdi.

Sosyal medya hesaplarına da boykot

Ancak bu görüşme de işe yaramadı ve CHP, CNN Türk için boykot kararını açıkladı. Boykot kararının duyurulmasının ardından CHP'liler tarafından CNN Türk'ün sosyal medya hesaplarını takipten çıkma kampanyası başlatıldı. CNN Türk'ün Twitter hesabı çok sayıda takipçi kaybetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Esed ordusu o kritik bölgeye girdi Türk gözlem noktaları var
AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi! Erdoğan duyunca talimatı verdi
Baba liseli kızını öldürüp yol kenarına attı sebebi korkunç
Koronavirüs can almaya devam ediyor! Salgını nedeniyle ölümler 618'e yükseldi
Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı
AP'de Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüslü hastaların neden çırpınarak öldükleri ortaya çıktı
Cuma mesajları 2020 resimli kısa hayırlı cumalar sözleri
Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin lideri Rimi öldürüldü
Akdeniz yine sallandı! 4.5 şiddetinde deprem
Semih Yalçın'dan CHP'ye çok sert Kılıçdaroğlu mesajı
Güneş Batı'dan mı doğacak kıyamet alemi çıkıyor
Yorumlar