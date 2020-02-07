AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi! Erdoğan duyunca talimatı verdi

AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de gruplar halinde gerçekleştirdiği milletvekili buluşmalarına bu yıl yeniden başladı.

Buluşmaya katılan 53 milletvekilinden birisi, Erdoğan'a imam hatiplerle ilgili eleştiride bulundu. Vekil, "İktidarımızda çok sayıda imam hatip okulu açıldı. Sayı yüksek ancak nitelikle ilgili sorunlar var" dedi. Erdoğan, konuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdi.

İlk toplantı 3,5 saat sürdü

Erdoğan, parti genel merkezinde "ilk grup" olarak belirlenen 53 milletvekili ile bir buluşma gerçekleştirildi. Görüşme 3,5 saat sürdü ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Tek tek dinleyip notlar aldı

Toplantıda ilk önce Erdoğan bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından milletvekillerine söz verdi ve onları dinledi; tek tek notlar aldı.

Kanal İstanbul

Erdoğan, toplantı esnasında Kanal İstanbul konusundaki kararlılığına vurgu yaptı ve bu projeyle ilgili süreçte bir değişiklik olmayacağını belirtti.

İmam hatip eleştirisi

Toplantıdaki vekillerden biri "Siz de imam hatip mezunusunuz. İktidarımızda çok sayıda imam hatip okulu açıldı. Sayı yüksek ancak nitelikle ilgili sorunlar var" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan talimatı verdi

Bu sözler üzerine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na imam hatiplerle ilgili çalışma yapılması talimatı verdi.