Antalyaspor Sivasspor'la yenişemedi
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan önce Van'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
49. dakikada Harun Alpsoy'un ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural yatarak topu kontrol etti.
74. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Salih Dursun'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Skuletic'in kafayla aşırtma pası sonrası ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma golsüz sona erdi.