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Real Madrid Real Sociedad'a boyun eğdi kupadan elendi

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İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, sahasında Real Sociedad'a 4-3 yenilerek elendi.

Real Madrid, tek maç üzerinden oynanan Kral Kupası çeyrek finalinde saha avantajını iyi kullanamadı.

Eden Hazard, Gareth Bale, Dani Carvajal, ve Casemiro gibi önemli futbolcularından yoksun mücadele eden eflatun-beyazlılar, San Sebastian kentinin takımı Real Sociedad'a elenmekten kurtulamadı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Norveçli futbolcu Martin Odegaard ile öne geçen Real Sociedad, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Real Sociedad, İsveçli 20 yaşındaki forveti Alexander Isak'ın 54 ve 56. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-0 yaptı.

Müsabakanın 59. dakikasında Marcelo'nun kaydettiği golle farkı 2'ye indiren Real Madrid'e konuk ekip, 69. dakikada Mikel Merino'yla karşılık verdi: 1-4.

Real Madrid'in 81. dakikada Rodrygo ve 90+3. dakikada Nacho ile bulduğu goller maçın kaderini değiştirmeye yetmezken, sahadan 4-3 galip ayrılan Real Sociedad, Granada ile Mirandes'in ardından adını yarı finale yazdıran üçüncü ekip oldu.

Real Sociedad'da Andoni Gorosabel 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Kupanın diğer çeyrek final maçlarında Granada 2-1'lik skorla Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes de 4-2 ile Villarreal'i elemişti.

Kral Kupası'nın son yarı finalisti, Athletic Bilbao-Barcelona maçında belirlenecek.

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