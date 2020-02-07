Anadolu Efes Zalgiris Kaunas'ı kolay geçti

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Turkish Airlines Euroleague'in 24'üncü haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup ederek üst üste 9'uncu; toplamda ise 21'inci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

İlk çeyreğe istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, ilk sayısını periyodun bitimine 6:25 kala Pleiss'tan buldu: 2-8. Periyodun kalan bölümünde Simon ve Micic ile etkili olan Efes, ilk çeyreği 20-19 geride kapattı. 2'nci periyoda Micic ve Singleton'dan bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan Efes, 5 sayı farkla öne geçti: 25-20. Bu dakikadan sonra toparlanan Zalgiris, Rivers'tan bulduğu üç sayılık basketlerle skora tutundu ve bu oyuncudan gelen üç sayılık basketle ilk yarıyı 43-40 önde kapattı. 3'üncü çeyreğe Larkin'in etkili oyunuyla başlayan ev sahibi ekip, rakibinin bulduğu üç sayılık basketlere engel olamadı ve periyodun ilk beş dakikasını 4 sayı farkla geride kapattı: 52-56. Periyodun son bölümünde Larkin ile etkili olan Efes, karar çeyreğine 65-63 geride girdi. Son periyotta da Larkin ve Simon ile etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmadan 96-91 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Larkin 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Micic de 22 sayıyla mücadele etti. Zalgiris'te ise Leday 22, Rivers 21 sayıyla oynadı.