Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yaptık

İDLİB'de rejim güçlerinin askerlerimizi hedef alması sonrası Rusya ile ortak gerçekleştirilen devriyeye TSK katılmadı.

Fırat'ın doğusuna düzenlenen ortak devriyeler, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı Soçi mutabakatının ardından gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Ancak Türk askerinin rejim destekli güçlerin saldırısına uğramasının ardından Türkiye'nin Rusya ile ortak devriye görevine katılmadığını belirtti.

"Rusya TSK olmadan devriye attı"

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, "Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi" diye konuştu.

Devriyelerin olaysız geçti

Rus askeri polisin Halep bölgesinde de bazı güzergahlardaki devriye görevine devam ettiğini söyleyen Borenkov, ayrıca savaş uçaklarının da hava devriyesi yaptığını bildirdi. Devriyelerin olaysız geçtiği kaydedildi.