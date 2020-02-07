Rusya Devlet Başkanı Putin dört generalin biletini kesti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı’ndaki 4 generalin ve Soruşturma Komitesi’ndeki bir albayın görevine son verdi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı’ndaki 4 generalin ve Soruşturma Komitesi’ndeki bir albayın görevine son verdi.

Konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, 3’ü İçişleri Bakanlığı, biri de Acil Durumlar Bakanlığı’nda yöneticilik yapan 4 general ile Soruşturma Komitesi’nde görev yapan bir albay, Putin’in emriyle görevinden alındı.

Sputnik’in haberine göre görevine son verilen isimler şöyle:

-Rusya İçişleri Bakanlığı Amur Bölgesi İdaresi Başkanı Tümgeneral Nikolay Aksyonov;

-Rusya İçişleri Bakanlığı Primorskiy Kray İdaresi Başkanı Tümgeneral Nikolay Afanasyev;

-Komi Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Tümgeneral Viktor Polovnikov;



-Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Çeçenistan Cumhuriyeti Baş İdaresi Başkanı Korgeneral Ruslan Yahyev;

-Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölgesi Baş Soruşturma İdaresi Başkan Yardımcısı Albay Aleksandr Sarafanov.

Rüşvet alma suçlamasından gözaltına alınmıştı

2015’ten bu yana Komi Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Polovnikov, geçen Ocak ayı ortasında rüşvet alma suçlamasından gözaltına alınmıştı. Halihazırda Polovnikov gözaltı merkezinde bulunuyor.