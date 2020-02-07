Fatih Terim 'Hasta ya, ruh hastası' dediği Belhanda'nın biletini kesti

Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim, kupa sınavında, “Hasta ya, ruh hastası” diyerek tepki gösterdiği Younes Belhanda’yı defterden sildi.

Galatasaray’da Younes Belhanda kredisini tamamen tüketti. Uzun süredir yoğun eleştiri ve tepkilere rağmen Teknik Direktör Fatih Terim’in arkasında durup şans verdiği Faslı futbolcu, Alanyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında da verilen fırsatı kötü kullandı.

“Hasta ya, ruh hastası!”

Milliyet'te yer alan detaya göre; hatta teknik patron Terim maç içinde yaptığı basit top kaybının ardından, “Hasta ya, ruh hastası!” diyerek Belhanda’nın vurdum duymazlığına isyan etmişti.





Belhanda’ya forma vermeyecek

Fatih Terim, ilerleyen dakikalarda oyundan aldığı 29 yaşındaki futbolcuyla radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, bundan sonra zorunlu olmadıkça Belhanda’ya forma vermeyecek. Faslı futbolcunun bütün iyi niyetlere rağmen umursamaz halinin teknik kadroyu çileden çıkardığı bildirildi.





Sabırları taşırdı

Devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeyen Faslı oyuncu ligde formasını Emre Akbaba’ya kaptırmıştı. Son lig maçında cezalı Lemina’nın yokluğunda oynama fırsatı bulan Belhanda performansı ile yine tepkileri üzerine çekerken, kupa karşılaşmasındaki performansıyla da sabırları taşırdı.





Rusları geri çevirmiş

Formsuz orta sahanın kendisi için Rubin Kazan ve Spartak Moskova’dan gelen teklifleri de geri çevirdiği ortaya çıktı. Rusya’da transfer 21 Şubat’ta bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, bazı oyuncularla yolları ayırmak için görüşmelere bir kez daha başlayacak.