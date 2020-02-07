Ahmet Taşgetiren'den olay gönderme İlker Başbuğ ile Devlet Bahçeli birlikte mi?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, 'siyasi ayak araştırılsın' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un aynı noktada kesişmesine dikkat çekti.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasıyla ilgili Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'den çok ilginç bir gönderme geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son dönemde 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılmalı' çıkışlarına gönderme yapan Taşgetiren, Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin şimşeklerini üzerine çeken eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ arasında bir ilişki olup olmadığını sorguladı.

İlker Başbuğ, 'siyasi ayak' çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin sert tepkisiyle karşılaşmış ve Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti milletvekilleri bugün Başbuğ hakkında suç duyurusu yapacaklarını açıklamışlardı. Ahmet Taşgetiren, Karar'daki "Kapanmamış hesap" başlıklı yazısında, AK Parti ile İlker Başbuğ arasında kapanmamış bir hesap olduğunu yazdı.

Kapanmamış bir hesap var

Yakın zamandaki Doğu Perinçek’in “Yargı altın dönemini yaşıyor”, İlker Başbuğ’un “Erdoğan’ın iradesi olmasa FETÖ ile böylesine mücadele edilemezdi” sözlerini hatırlatıp, "Öyleyse iktidarla o cenah arasında her şey süt limandır! İşte öyle değil. 'Kapanmamış hesap' dediğim şey orada devreye giriyor." diyen Taşgetiren, "Başbuğ’un içinde bir 'Siyasi ayak' profili bulunduğu açık" tespiti yaptı.

Bahçeli ile Başbuğ'un kesiştiği nokta...

Başbuğ'a çok sert tepki gösterip, “Kendisini iyi tanırım” diye bir not düşen Erdoğan'ın “Kapanmamış hesap”ı gördüğü ve etkisiz hale getirilmesini istediğini belirten Taşgetiren asıl bombayı yazının sonuna sakladı. Taşgetiren, "Bahçeli de dikkat çekici biçimde işin üstünde duruyor. Acaba Başbuğ’un çıkışı ile kesiştiği bir nokta var mı? sorusu da akılda tutulacak bir sorudur."