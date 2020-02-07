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Erdoğan AK Partili vekile böyle söyledi: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım Mustafa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş arasındaki diyalog toplantıya damga vurdu.

İstanbul depreminin ardından Mustafa Ataş’ın Üsküdar’daki evinin civarında bulunan bütün binaların yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, “Mustafa evini yıktın mı?” diye sordu.

"Gelir ben yıkarım Mustafa"

Mustafa Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki’nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdiğini söyledi. Erdoğan ise bu yanıt üzerine, “Öyle şey olur mu neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar’dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa” diyerek espri yaptı.

Toplantıya 61 milletvekili katıldı

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde 61 milletvekilinin katıldığı kahvaltılı toplantıya başkanlık yapan Erdoğan, basına kapalı toplantıda, milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili sorunlarını dinledi. 

Bürokrasideki sorunlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekillerin “Bürokraside verdiğimiz notlar yerine ulaşmıyor” şikayetlerine, “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın” diyerek tepki verdi.

Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak.

Kamuya alımlarda mülakat

Bir milletvekili, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman aldığını ve büyük bir sorun haline geldiğini belirtirken Erdoğan kabine toplantısında bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

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