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Son dakika Manisa ve Akdeniz'de peş peşe depremler!

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit açıklarında da 4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem oldu. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Manisa'da ise saat 9.31'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliği 10.3 olarak açıkladı.

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.

Akhisar'da deprem

AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 9.31'de 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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