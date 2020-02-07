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Koronavirüslü hastaların neden çırpınarak öldükleri ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh, koronavirüse yakalanan kişilerin neden aniden can çekişerek öldüklerini açıkladı.

Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ev sahipliğinde düzenlenen Koronavirüs ve Küresel Etkileri Paneli'nde konuştu.

"Neden ciğerlere biriken sıvı"

Dr. Shaikh, Koronavirüse ilişkin açıklamasında virüse yakalanmış kişilerin aniden yere düştüğü anları değerlendirdi. "Buradaki insanların yere düşerek aniden ölmelerinin sebebi ciğerlerine biriken sıvı" diyen Dr. Shaikh, "İnsanların ciğerlerine sıvı birikince ciğerlerde şişme yaşandığı için nefes alamıyorlar ve nefes alamadıklarından dolayı da vaka aniden yere düşerek ölümle sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Vücutta farklı tepkiler verebiliyor"

Koronavirüs'ün zatürreye sebep olduğunu belirten Dr. Shaikh, şu ifadelere yer verdi: Eğer hasta zatüre olursa sağlıkçılar bunu tespit eder ve zamanında müdahaleyi gerçekleştirir ama koronavirüs henüz tam olarak tanımlanamadığından dolayı virüse yakalanan kişilerin ölüm sebebinin altında yatan başka hastalık olup olmadığını tespit edemiyoruz. Dolayısıyla bu insanlar ciğerleri şişerek sıvıyla dolup nefes alamayacak duruma gelene kadar farkedilmediği için ölüme aniden yakalanıyorlar.

Öte yandan koronavirüs insan vücudunda yeni olduğu için daha önce vermediği tepkileri de verebiliyor.

"Başka hastalıkları da tetikliyor"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'deki klinik bulguları topladığını vurgulayan Dr. Shasikh, sözlerini şöyle tammaladı: Şu anda Koronavirüs bir yanda dururken aynı zamanda grip mevsimindeyiz. İnsanlara bulaşan Koronavirüs; astım, tansiyon veya başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Bütün ülkeler Çinli sağlık yetkilileri ile iletişime geçerek bölgede elde edilen veriler üzerinde çalışmalı.

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