Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne Burak Dağlıoğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'na Burak Dağlıoğlu getirildi. Ofis bünyesinde 2010 yılından bu yana görev alan Dağlıoğlu, son olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Kurumda başkanlık görevini 2015 yılından beri Arda Ermut yürütüyordu. Aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak da görev yapan Ermut'un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Icra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.

Burak Dağlıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne başkan olarak atadığı Dağlıoğlu, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.