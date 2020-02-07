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NBA’deki Türk derbisinde kazanan Ersan'lı Bucks

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Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101’lik skorla Ersan İlyasova’nın ekibi Milwaukee Bucks oldu.

Amerikan Ulusal Basketbol (NBA) Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti.

Milli basketbolcular Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks ile Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101’lik skorla Ersan İlyasova’nın ekibi Milwaukee Bucks oldu.

Bucks’ın Yunan süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milwaukee’de milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ers’da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA’de dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks – Orlando Magic: 105-103

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans: 119-125

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers: 112-101

Portland Trail Blazers – San Antanio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers – Houston Rockets: 111-121

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