Rejim güçleri 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı! Rusya duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Esad güçlerine bağlı hava savunma kuvvetlerinin yolcu uçağına ateş açtığını duyurdu.

RIA haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'a dayandırdığı haberinde, "İçinde 172 yolcunun olduğu Airbus 320 tipi uçak acil iniş yaptı. Suriye hava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" denildi.

"Zorunlu iniş yaptı"

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın İsrail tarafından Şam'a düzenlenen hava saldırısı sırasında Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.

"İsrail, sivil uçakları kalkan olarak kullanıyor"

Açıklamada İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığı belirtilirken, "Bu İsrail'in yaygın bir şekilde uyguladığı bir yöntem" ifadesi yer aldı.