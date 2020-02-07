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Erken seçim olacak mı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş ''erken seçim yok, Türkiye'de erken seçimi falanca istiyor diye olmaz'' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV 100'de katıldığı "Yüz Yüze" programında erken seçime ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, CHP'nin erken seçim açıklamasına şöyle cevap verdi:

"Erken seçim yok, Türkiye'de erken seçimi falanca istiyor diye olmaz. Seçimin rasyonel şartları oluşursa zaten seçim olur. Erken seçim olacak hiçbir rasyonel şart yoktur. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda altı tane seçim yaptı. 2023'te genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2024'te de belediye seçimleri yapılacaktır. Türkiye seçimlerden daha yeni çıkmışken bir erken seçimden bahsetmek, Türkiye'ye vakit kaybettirmektir, önüne engel koymaktır."

Ekonomik kriz açıklaması

Ekonomik kriz olmadığını vurgulayan Kurtulmuş "Ekonomi çok büyük badirelerden geçti. Özellikle dış saldırılarla ekonomi üzerine büyük operasyonlar yapıldı. Şimdi çok şükür, ülke derlenme toparlanma sürecinde, bu yıl son üç çeyrekte bir pozitif büyüme yakalandı, 2020 daha iyi olacak. Zaten şu anda makro göstergeler son derece olumlu. 2020'yi Türkiye'nin yüzde 4-5 aralığında bir büyüme ile kapatacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

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