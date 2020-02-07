HABER /  DÜNYA
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Airbnb 25 yaş altına ev kiralamayacaklarını duyurdu! Kanada'da başlıyor

Dünyaca ünlü ev kiralama uygulaması Airbnb, gürültü ve şiddet olayları sebebiyle Kanada'da 25 yaşın altındaki kullanıcılara ev kiralamayı durdurdu. Kanada'nın uygulamanın başlaması için pilot ülke olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Dünyaca ünlü ev kiralama uygulaması Airbnb Kanada’da 25 yaşın altındaki kişilere ev kiralama hizmeti vermeyeceğini açıkladı. Pilot uygulama Kanada'da başlarken kent merkezine yakın bölgelerde gürültü ve şiddet olaylarının artmasıyla birlikte 25 yaşın altındaki kişilere ev kiralanması yasaklandı.

Financial Times'ta yer alan habere göre eğer 25 yaşın altında olan bir kiracı hakkında çok fazla pozitif yorum varsa ev kiralamak tekrar düşünülebilecek. Airbnb tarafından yapılan açıklamada, “Kanada ve dünyada ek güvenlik önlemleri alınmaya devam edilecektir” ifadesi kullanıldı. Airbnb'nin şirket değerinin 30 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Maliye takip ediyor

Airbnb Türkiye’de de hizmet veriyor. Maliye Airbnb üzerinden gelir elde edip bu geliri bildirmeyen mükellefleri takip etmeye çalışıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Asgari ücretle transfer olan Tarık Çamdal'dan olay Galatasaray sözleri
Erken seçim olacak mı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklama
Rejim güçleri 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı! Rusya duyurdu
Koronavirüslü hastaların neden çırpınarak öldükleri ortaya çıktı
Coronavirüsü ilk keşfeden doktorun öldü denilmişti! Gerçek başka çıktı
Fatih Terim 'Hasta ya, ruh hastası' dediği Belhanda'nın biletini kesti
ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Muriç için dudak uçuklatan bonservis bedeli
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne Burak Dağlıoğlu atandı
NBA’deki Türk derbisinde kazanan Ersan'lı Bucks
Mücahit Kulak, Hollandalı rakibini ezdi geçti
Mevlüt Erdinç golleri sıraladı sözleşmeyi kaptı
CZN Burak yaşı kaç evli mi CZN Burak sevgili kim?
Yorumlar