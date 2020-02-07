Kılıçdaroğlu CNN Türk'ü neden boykot ettiklerini açıkladı Kudüs Mitingi sürprizi

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararına gerekçe olarak "A Haber gibi yayın yapıyorlar" tezini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin pazar günü yapacağı Kudüs mitingine katılacaklarını da açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü Saadet Partisi tarafından düzenlenen Kudüs Mitingi'ne CHP olarak katılacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Kafa Radyo'da Candaş Tolga Işık ve Güçlü Mete'nin programında, CNN Türk için alınan boykot kararının gerekçelerini de açıkladı.

CNN Türk'ü boykot etme kararı ile ilgili ilk kez konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk. CNN Türk’ün tarafsız yayın yapıyormuş gibi yaparak A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Medya özgürlüğüne darbe mi?

​CNN Türk'e boykot karanının medya özgürlüğüne aykırı olduğu eleştirilerini yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Çıkmama kararı aldık. 'Biz CNN'i ele geçirelim. Yandaşlar satın alsın, bizim istediğimiz gibi yayın yapsın' demiyoruz. Bazı gazetelere reklam verilmiyor, bu ilk kez bu dönemde yaşandı" şeklinde konuştu.

‘Niye böyle yayın yapıyorsunuz demiyoruz ama biz çıkmıyoruz’

Eleştirilere açık olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu bizimle ilgili eleştirel haber yapılmasına tahammülsüzlük değil ama CNN Türk’ün tarafsız yayın yapıyormuş gibi yaparak A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmiyoruz. Niye böyle yayın yapıyorsunuz demiyoruz ama biz çıkmıyoruz” dedi.

‘Halk TV’de CHP eleştiriliyor’

Kılıçdaroğlu, “İktidar da Halk TV’yi izlemeyin derse ne olacak?” sorusuna ise, “Halk TV de bizim değil. Orada da CHP eleştiriliyor. Ancak objektif yayın yapmaya çalışan gazetelerin Basın İlan Kurumu eliyle ilanlarının kesilmesi bu iktidar döneminde oldu” diye konuştu.

‘CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye…’

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'ün CHP karşı boykota neden olan yaklaşımının yerel seçim sürecinde başladığını ve bunu anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Ama tartışma programlarında CHP’lilere nasıl tuzak kurabiliriz diye özel bir yayın politikası izlendiğine tanık olduk" dedi.

‘Saadet Partisi'nin Kudüs mitingine katılacağız’

CHP lideri, Saadet Partisi'nin pazar günü yapacağı Kudüs mitingine katılacaklarını da açıkladı.