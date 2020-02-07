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Gagavuzya’ya ‘Erdoğan Külliyesi’ yapılacak

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti, başkent Komrat’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan bir mesleki eğitim külliyesi inşa ediyor.

ASO Teknik Koleji’ni model almak isteyen Gagavuz Yeri Başkan Yardımcısı Olesea Tanasoglo ve beraberindeki heyet Ankara’ya gelerek okulu gezdi, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milliyet’in aktardığı habere göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantının ev sahipliğini ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptı.

Sanayiciler olarak ASO Teknik Koleji’nde iyi bir akademik eğitimin yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istediklerini belirten Özdebir, “Bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek düzeye getirecekler” dedi.

Özdebir, Komrat’a yapılacak okul için ASO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı Tanasoglo ise yapımı devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyesi hakkında bilgi vererek, “İnşaata 2017 yılında başladık. Külliye 1 adet okul binası, 2 adet yurt binası ve spor alanlarından oluşuyor. Okulumuzu bir meslek lisesi olarak açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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