HABER /  EKONOMİ
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Bakan Berat Albayrak'tan sigorta sektörü temsilcileriyle kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sigortacılık sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Albayrak "Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak."

SON DAKİKA HABERLERİ
Kobe Bryant’ın cenaze töreni tarihi belli oldu
Asgari ücretle transfer olan Tarık Çamdal'dan olay Galatasaray sözleri
Erken seçim olacak mı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklama
Rejim güçleri 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı! Rusya duyurdu
Koronavirüslü hastaların neden çırpınarak öldükleri ortaya çıktı
Coronavirüsü ilk keşfeden doktorun öldü denilmişti! Gerçek başka çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Esed rejimi İdlib'te sivillere bomba yağdırdı 15 ölü
Kıyamet mi kopacak 2020 büyük kıyamet alametleri tuttu
Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya PKK tepkisi
Gagavuzya’ya ‘Erdoğan Külliyesi’ yapılacak
Bursluluk sınavı başvuru ekranı MEB İOKBS nasıl yapılır?
Pangolin hayvanı nerede yaşar pangolin neye benzer?
Yorumlar