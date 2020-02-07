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Esed rejimi İdlib'te sivillere bomba yağdırdı 15 ölü

İhlas Haber Ajansı

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Havacılık Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib şehir merkezi ile İdlib'in kırsalındaki birçok yerleşim bölgesine hava saldırıları düzenlediği ve saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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