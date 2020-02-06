CHP olay yaratan CNN Türk hamlesini resmi olarak açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın partisinin CNN Türk kararı hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

“CNN Türk; özgür ve bağımsız olmak yerine iktidarın borazan aygıtı olmayı tercih etmiştir. Halkın haber alma hakkını ayaklar altına alarak ve gerçeklerin üstünü örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda reklam ajansı gibi çalışan TV kanalı, yerel seçimlerden bu yana CHP karşısındaki konumunu sürdürmektedir. CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden özgür tutum takınmalarını ve objektif yayın ilkelerine dönmelerine talep ediyoruz.

“Seçmenlerimiz de izlemesin, çocuklarına izletmesin”

Bunlar karşısında değerlendirmeler yapan CHP MYK, 3 Şubat’ta yaptığı toplantıda partimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle CHP’lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır. CHP’li hiç kimse yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz bu kanala çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak ve tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz.”