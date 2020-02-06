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Van'daki çığ faciasının en acı fotoğrafı! AA muhabiri o anları anlattı

Van Bahçesaray'da gerçekleşen iki çığ faciasında aralarında asker, güvenlik korucusu ve itfaiye erlerinin de olduğu 39 kişi şehit oldu.

Son çığ faciasıyla ilgili AA muhabiri Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"ASKER AĞLAYARAK AĞIT YAKIYORDU"

AA muhabiri Bilgin CNN Türk canlı yayınında fotoğrafın hikayesini anlattı: "Üç gündür bölgede sıkıntılı, üzücü ve stresli bir çalışma ortamı var. Zaman zaman çok acı o anlara şahit oluyoruz. Çığ düştükten sonra en yoğun çalışmaların olduğu anda bölgeden ayrılıyorduk. Elimizdeki fotoğrafları geçmemiz gerekiyordu. Geri döndüğümde askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu. Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım. Benim için de üzücü bir fotoğraftı. Zaman zaman acı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu da o anlardan birisiydi. Daha sonra o askeri bulup konuşmak istedim ama henüz başaramadım. Tüm askerlerimiz çok hüzünlüydü. Arkadaşlarının cansız bedenlerini kendi elleriyle çıkarıyorlardı.".

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