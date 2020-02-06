TFF Başkanı Nihat Özdemir'den istifa iddialarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İstifa edeceği konuşulan Nihat Özdemir'in konuşmalarından bazı satır başları...

İstifa iddialarını ciddiye bile almadım. Sonuna kadar bu göreve devam edeceğim. Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde sonunda kadar kalacağım. Bir arkadaşımız, istifa edeceğim diye pazar günü bir tweet attı. Hiç ciddiye almadım. Hangi kaynaktan haber aldıklarını kendileri açıklasınlar, beni ilgilendirmez. Benim istifa edeceğimi yazan arkadaşlar, o günden sonra haber yazmaya devam etmişler. Ben olsam kalemi kırarım, bir daha yazı yazmam. Ama bugün Posta Gazetesi'nde yazı yazmış.

- Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sizlerle, özellikle son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak, bu sezon yaşanan olayları bir de Federasyon cephesinden dinlemeniz için bir araya gelmek istedik. Federasyon başkanı olarak gündemle ilgili olarak ilk kez basın toplantısı yapıyorum.

- Üzülerek söylüyorum, konuşacağımız konular yerine milli takımımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı isterdim.