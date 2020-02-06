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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı eleştiren Bülent Aydemir özür diledi

Van'da dün 39 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan olduğu iddiasına yanıt geldi. Orhan, olay yerine iş makinalarıyla gitmediğini, tek araçla gittiğini söylerken, 'Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu' dedi. Bu açıklamalardan sonra Bülent Aydemir yeni bir açıklama yaptı ve özür diledi.

Orhan'ın bu açıklamalarından sonra iddiayı ortaya atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir özür diledi ve şu açıklamaları yaptı; "Öncelikle çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'ta rahmet diliyorum. Çok üzüldük ciğerimiz yandı. Tabi biz haberci olarak bu olayları değerlendiriyoruz işliyoruz. Derdimizin öncelikle acı paylaşmak bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. İnsan olarak bu acıyı hissetmememiz mümkün değil. Ben sabah bölgeden aldığım bilgiyi aktardım ama şunu söyleyeyim. Sayın Gülşen Orhan'ın açıklamaları kendisi bu bilgileri teyit etmiyor bunların doğru olmadığını söylüyor yerindedir. Ben gazeteci olarak kendi adıma teyitsiz yada erkenci bilgi verdiğim için, teyit etmeden erken davrandığım için, Sayın Gülşen Orhan'dan, üzülen vatandaşlarımızdan ve mağdur olanlardan izleyicilerimizden özür diliyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben sabah yapılan programda yorum olarak değil kurtarma görevlisine soru olarak yöneltmiştim. Yani bu bölgede yapılan çalışma ile ilgili bilgiydi. Söylemediğim laflarda benim kast etmediğim şeylerde sosyal medyada malesef çarpıtarak verildi."

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