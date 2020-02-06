Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybeden eşi Kumral Şükran Kurteli (82), Balıkesir'in Erdek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybeden eşi Kumral Şükran Kurteli (82), Balıkesir'in Erdek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.