Hande Kazanova 10-16 Şubat haftalık burç yorumları sevgililer gününe dikkat

Bu hafta Ay Başak Burcu’nda iken haftamız başlıyor. Önemli işlerimiz, tamamlanması gereken konular ve sağlıkla ilgili alanların aktive olduğu bir hafta olacak. Eğer üzüldüğümüz bir dönem olmuşsa ve başkalarıyla birtakım sıkıntı ve problemler yaşadıysak bu hafta bütün bunları düşünüp sorgulayacağız.

Diğer taraftan cuma günü Ay, Akrep Burcu’nda iken bir “Sevgililer Günü” gerçekleşecek. Sevdiğimize karşı duygu patlamaları yaşayabiliriz. Kaşı tarafı da düşünerek adımlar atmaya dikkat etmeliyiz. Pazar günü Mars’ın Oğlak Burcu’na geçişiyle gücün ve kontrolün ön plana çıktığı bir döngü başlıyor. Enerjimizi güçlü olacağımız alanlara kaydırmaya başlayacağımız bir hafta olacak.