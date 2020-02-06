MEDYA

Böbreğini verdiği eşi aldatınca Esra Erol'a çıkıp böbreğini geri istedi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında ilginç bir olay yaşandı. Eşine böbreğini veren kadın, aldatılınca, böbreğini geri istemek için Esra Erol’un kapısını çaldı.

2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için gözünü bile kırpmadan 2009 yılında böbreğinin birini eşi Ahmet Erdoğan’a verdi.

1 çocukları olan çiftin yuvası 2019 yılının nisan ayında çatırdadı.

Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.’nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti.

Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve birçok sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Maviş Erdoğan ise soluğu Esra Erol’da programında aldı.

Böbreğini verdiği eşinin ihanetiyle sarsılan genç kadın Esra Erol’un programına katılarak eşine, “Böbreğimi geri ver” çağrısında bulundu.

Yayına bağlanan eşi Ahmet Erdoğan ise “Vermeseydin” diyerek izleyicileri şoke etti.

En yakın arkadaşının eşi olan A.A. ile ilişkilerini doğrulayan Ahmet Erdoğan izleyicinin büyük tepsini çekti.

Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve 11 yaşındaki oğluyla ortada kalan Maviş Erdoğan ise, “Canımı verdim, canımı aldı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bu ihaneti sindiremediğini söyleyen genç kadın “böbreğimi nasıl verdiysem öyle de geri istiyorum” diyerek isyan etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un fotoğrafları ortaya çıktı
Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti
AP'de Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu
İstanbul Valiliği'nden kar ve don uyarısı
Habertürk'ten özür açıklaması geldi
Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (6 Şubat 2020)
CHP olay yaratan CNN Türk hamlesini resmi olarak açıkladı
2022 maaşları şubat ayı ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya hediye araba
Büyükçekmece'de otomobil dükkana daldı! O anlar kamerada
CZN Burak yaşı kaç evli mi CZN Burak sevgili kim?
Hande Kazanova 10-16 Şubat haftalık burç yorumları sevgililer gününe dikkat
CZN burak kimdir aslen nereli CZN ne demek anlamı başkaymış