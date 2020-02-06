SPOR

Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya hediye araba

Georgina Rodriguez, dün 35. yaşına giren hayat arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya araba hediye etti.

Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, dün 35. yaşını kutladı.

Araba hediye etti
Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Uzun süredir Portekizli yıldızla beraber olan Georgina Rodriguez, sevgilisine araba hediye etti. Rodriguez, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin, 4 generali görevden aldı
AP'de Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu
Borsa günü yatay tamamladı
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi muayenehanede yakalandı
Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya hediye araba
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Büyükçekmece'de otomobil dükkana daldı! O anlar kamerada
Hande Kazanova 10-16 Şubat haftalık burç yorumları sevgililer gününe dikkat
2022 maaşları şubat ayı ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
Van'daki çığ faciasının en acı fotoğrafı! AA muhabiri o anları anlattı
Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
CZN Burak yaşı kaç evli mi CZN Burak sevgili kim?
Ömer Çelik: İlker Başbuğ'un açıklamaları Türk demokrasisine saygısızlıktır
CZN burak kimdir aslen nereli CZN ne demek anlamı başkaymış