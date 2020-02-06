Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya hediye araba

Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, dün 35. yaşını kutladı.

Araba hediye etti

Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Uzun süredir Portekizli yıldızla beraber olan Georgina Rodriguez, sevgilisine araba hediye etti. Rodriguez, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.