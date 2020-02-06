Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yaralanan pilotlar anonslara cevap veremedi
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden sonra kule görevlisi ve diğer pilotların anonslarına Pegasus pilotları yaralı olduğu için yanıt veremedi.
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin, Pegasus Hava Yolları pilotları ile iletişim sağlayarak durumlarını öğrenmek adına yaptığı anonslar frekansta yankılandı. Kule görevlisinin ve diğer pilotların anonslarına, Pegasus pilotları yaralı olduğu için yanıt veremedi.