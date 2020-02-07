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Yalova Belediyesi muhasebecisi 20 milyon lira ile ortadan kayboldu

İhlas Haber Ajansı

YALOVA Belediyesi Muhasebe Servisi’nde çalışan R.E adlı bir personel, belediyeye ait yaklaşık 20 milyon lirayla birlikte kayıplara karıştı.

Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi’nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu. R.E.'nin çaldığı belediyeye ait paranın 20 milyon lira olduğu belirtiliyor.

İşe gitmeyip telefonlara çıkmayınca...

Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı. Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Savcılığa suç duyurusu

Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne şahısla ilgili başvuruda bulundu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı.

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