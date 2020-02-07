Ali Babacan erken seçim beklentisiyle parti kuruluşunu ağırdan alıyor

Ekonominin eski patronu Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin kuruluşu sürekli erteleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Babacan erken seçim beklentisiyle partinin kuruluşunu ağırdan alıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan ile görüştüğü iddia edilen milletvekillerinin göz hapsinde tutulduğu dile getiriliyor.

Yeni parti çalışmaları yılan hikayesine dönen Babacan'ın, partisini en geç nisan ayına kadar kuracağı öne sürülüyor.

"Henüz vitrine çıkmaya hazır değiller"

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın'ın kulis bilgilere dayandırdığı analizinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Aydın, şunları kaydetti:

İstenilen güçlü isimlerin henüz vitrine çıkmaya hazır olmadıkları görülüyor. Hazır olmadıkları diyoruz çünkü AK Parti’nin ilk 10-12 yılına bir anlamda damga vurmuş isimlerin şu anda Babacan’la birlikte belli düzeyde mesai tükettiği biliniyor. Ekip olarak ortaya çıkma kıvamına gelememiş durumda değiller. Belli çekinceler ve korkular hâkim. Erdoğan’ın baskın varlığı, AK Partililer tarafından açık hedef haline getirileceklerinin bilinmesi, hâlâ caydırıcı etki yapıyor.

Kulislerde konuşulan isimlerin yarısı bile doğruysa bir iki aya kalmaz ortalık kızışacak demektir.

Erken seçim beklentisi

Seçimden bir yıl önce kurulmuş olmak hem hazırlıkların tamamlanması için zaman veriyor hem de heyecanın sönmemesini sağlıyor. Ali Babacan’ın partiyi resmileştirmede meseleyi ağırdan almasında erken seçim beklentisinin ağır bastığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kasım 2020 ya da Nisan 2021

Bu hesap üzerinden Nisan'da kurulacak Babacan partisinin Kasım 2020 ya da Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak bir erken seçime de işaret olduğu söylenebilir.