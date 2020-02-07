Esnaftan çok ilginç deprem, çığ ve uçak kazası önlemi

ERZURUM esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı. Din adamı ve esnaf olan Muhittin Olçun (47), "Ülkemizin doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatimler geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya 1001 ekmek bırakmıştık. Fakat son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olayların "def" olması için bu kez doğaya yaban hayat için 2001 ekmek bıraktık ve dualar ettik" dedi.